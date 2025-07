João Silva - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/07/2025 00:00

Depois de uma temporada como Amaury Jr. da Geração Z na Band, João Silva quer dar uma guinada na sua carreira nas madrugadas de sábado do SBT. O filho de Faustão promete fazer um programa com "entretenimento de verdade" e que vai mudar a forma como o público vê a TV aberta atualmente. Nos bastidores, ele tem surpreendido positivamente por conta da proatividade com outras produções da emissora. O evento de lançamento da atração será na próxima quinta (31).

Vale a Pena Ver de Novo

Salve Jorge e Amor à Vida estão nas primeiras posições da bolsa de apostas para próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Há, no entanto, uma corrente na Globo que defende que a sessão siga se dedicando aos títulos mais antigos e, consequentemente, menos frescos na cabeça do público, como aconteceu com Tieta (1989) e A Viagem (1994).

Mudanças esfriaram

Vale Tudo - Divulgação/TV Globo

A movimentação da Globo para antecipar os horários de parte do seu horário nobre esfriou depois do crescimento de audiência de Vale Tudo, que ganhou público com o fim de Força de Mulher. O Jornal Nacional, que também vinha cambaleando, frequentemente tem obtido picos próximos aos 30 pontos.



Empolgação no SBT

Daniela Beyruti - Reprodução/SBT

Chefona do SBT, Daniela Beyruti não disfarça a empolgação com a alta de audiência da emissora nos últimos dias. O seu retorno ao trabalho, previsto para o início de agosto, é aguardado com expectativa nos bastidores, muito por conta das mudanças previstas na diretoria.





É pop... a enésima reprise de Maria do Bairro nas tardes do SBT. A volta da novela, fruto de uma iniciativa de Rinaldi Faria, tornou a rede mais competitiva em uma faixa horária que vinha tendo dificuldade para superar a Band. A trama segue longe do segundo lugar, mas tem tendência de crescimento.



É flop... a programação de sábado da Band. Sem os treinos de Fórmula 1, que voltam para a Globo a partir do próximo ano, a rede terá um dia cuja grade será composta por absolutamente nada. A média diária, que já está na casa do 0,5 ponto, tende a se aproximar perigosamente do traço absoluto.