RedeTV! perde os direitos de exibição da NFL - Divulgação / RedeTV!

RedeTV! perde os direitos de exibição da NFLDivulgação / RedeTV!

Publicado 28/08/2025 00:00

Agosto foi um mês tenebroso para a RedeTV!. Depois da prisão de Sidney Oliveira e da não-renovação da Bundesliga, a emissora perdeu os direitos de exibição da NFL, responsável por uma parcela significativa do faturamento do canal. De malas prontas para a Globo, a liga de futebol americano ofereceu um pacote inferior para a rede, que negou a oferta, na esperança de conseguir algo melhor. Agora, a cúpula da empresa tenta um milagre aos 45 do segundo tempo.

A TV dos desesperados

O SBT avalia abrir um novo horário de novelas mexicanas em sua programação. Nos últimos dias, ganhou força a possibilidade de uma faixa de folhetins enlatados às 18h30, no espaço até então ocupado pelo Aqui Agora, que segue com índices muito abaixo das expectativas. O martelo será batido na próxima semana, com o fim de A Caverna Encantada.

MasterChef em baixa

MasterChef - Divulgação / Band

MasterChefDivulgação / Band

O MasterChef caminha para encerrar sua 12ª temporada de culinaristas amadores com um recorde negativo histórico: até aqui, ele não conseguiu sair da casa do 1 ponto de ibope em nenhum dos seus episódios - falta apenas a final. Os anunciantes não estão felizes com os números insatisfatórios.

Divórcio conturbado

João Camargo - Divulgação / CNN Brasil

João CamargoDivulgação / CNN Brasil

Futuro ex-sócio de Rubens Menin na CNN Brasil, João Camargo quer distância do canal de notícias. Ele sequer se deu ao trabalho de voltar à sede da emissora para desocupar seu escritório, nomeando terceiros para encaixotar seus bens, que acabaram sendo entregues por um motorista.

É pop... a nova fase do Melhor da Tarde. Com média acima da performance global da programação da Band, a atração realmente ganhou um novo fôlego com a chegada de Leo Dias. O programa virou assunto diário nas redes sociais, e a revista eletrônica não raramente pauta até mesmo as TVs concorrentes.



É flop... o malabarismo da RedeTV! com o Operação de Risco. A multiplicação do formato policial por todos os buracos possíveis na programação fez com que a edição inédita do programa, nas noites de sábado, deixasse de ser competitiva. Antes da overdose de exibições, ele chegava a disputar a vice-liderança.