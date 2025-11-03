Domingão - Divulgação/TV Globo

O formato Raid The Cage foi engavetado pela Globo. Já adaptado anteriormente no país pela Band, o game show seria uma das principais apostas do Domingão com Huck para o próximo ano, com estreia originalmente prevista para janeiro. A rede, no entanto, decidiu adiar indefinidamente a produção do projeto. Participantes que já haviam sido selecionados foram comunicados da suspensão dos trabalhos. Nos bastidores, especula-se que o canal não sabia que o programa foi um dos pivôs da cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal.

Teleton terá grande surpresa

O SBT está se movimentando para manter a relevância do Teleton. Em seu segundo ano após a morte de Silvio Santos (1930-2024), a campanha da AACD contará com um reforço inédito. Se trata de uma celebridade com fama internacional, que não tem o hábito de participar de programas de televisão no Brasil. A sua participação, por sinal, ainda é mantida em sigilo para a maior parte da emissora.





Manhã abençoada

Edir Macedo - Divulgação/IURD

Durou apenas uma semana a ampliação do espaço do jornalismo nas manhãs da Band. A partir de hoje, a faixa das 6h às 7h será ocupada pela Igreja Universal do Reino de Deus, que também assumiu os 15 minutos até então destinados ao autoproclamado profeta Vinícius Iracet, que estava à frente de um boletim transmitido entre 5h45 e 6h.







Reconhecimento

Gardênia Cavalcanti - Divulgação/Band

Gardênia Cavalcanti, uma das principais apresentadoras da Band Rio e colunista de O DIA, receberá na manhã de hoje uma das mais altas honrarias da ALERJ. Ela será condecorada com a Medalha Tiradentes, que premia pessoas e entidades que contribuíram de forma relevante com a causa pública do estado. A sessão solene acontecerá às 10h, no plenário do Palácio Tiradentes.

É POP OU FLOP?

É pop... a despedida de William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Permanecer durante quase três décadas na mesma função, em um mercado tão volátil quanto o da televisão brasileira, é um feito para poucos. A Globo e o jornalista acertaram em cheio ao dar foco para a chegada de César Tralli, e não para homenagens ao próprio Bonner, na derradeira noite do âncora.



É flop... a série Tremembé, que estreou na semana passada no Prime Vídeo. Pouca coisa se salva além da atuação de Marina Ruy Barbosa, que realmente consegue se destacar em meio ao elenco da trama. O seriado é chato, exagerado e várias "liberdades criativas" flertam com o surrealismo. É uma produção que ninguém vai se lembrar da existência em pouquíssimo tempo.