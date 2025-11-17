SBT - Reprodução/SBT

Publicado 17/11/2025 00:00

O SBT Brasil de sexta (14) foi marcado por uma reportagem contra a Kantar Ibope, que é a responsável pela medição de audiência da televisão no país. A matéria, que deveria ter deflagrado uma crise na empresa, serviu apenas para transformar a emissora em motivo de piada entre diretores do instituto e de outras redes de TV. O conteúdo, assinado pelo repórter Vinícius Rangel, tinha erros graves de apuração e foi amparado, principalmente, nas falas de Fábia Juliasz, ex-executiva da própria Kantar -- e que implementou boa parte dos serviços atuais da companhia.



Piada, mas com fundamento

Independentemente do revanchismo e da má-produção do conteúdo veiculado pelo SBT, é fato que o assunto trazido pela rede é relevante. A medição em tempo real da Kantar Ibope está com erros grotescos há meses, e não há nenhum movimento para que as falhas sejam corrigidas - e eles já foram solucionados nos outros países em que a empresa opera. Isso, no entanto, precisa ser reportado de forma séria, e não em uma matéria com a mesma profundidade de um pires.

RedeTV! perde no Jogo do Tigrinho

TIGRINHO - Reprodução/RedeTV!

No ar desde agosto, o Jogo na Tela deixou de fazer parte da programação da RedeTV! na última sexta. A atração, que ensinava ao público como jogar no Tigrinho e em outros games disponíveis em uma casa de apostas patrocinadora do programa, saiu do ar sem aviso prévio e foi substituída por uma maratona de pegadinhas de João Kleber.





Agora é Tarde

AGORA É TARDE - Divulgação/Band

Lembra do Agora é Tarde, talk show comandado por Danilo Gentili (e posteriormente por Rafinha Bastos) na Band? A emissora tem interesse em voltar a contar com um programa de entrevistas no final da noite a partir do próximo ano, encurtando o espaço do Jornal da Noite e do Esporte Total.



É POP OU FLOP?

É pop... a ida de Thelma Assis para as manhãs da Globo nos dias úteis, como apresentadora do Bem Estar. A médica, que até então estava apenas nos sábados, é uma das maiores revelações da emissora nos últimos anos. Carismática, ela consegue falar de saúde com leveza e, principalmente, de forma simples. Além disso, é indiscutível que sua promoção é extremamente representativa.



É flop... a nova versão do Viva a Noite, transmitida pelo SBT na última sexta-feira. Eternamente presa aos anos 1980, a rede não tem mais capacidade alguma de lançar algo novo e precisa recorrer aos seus êxitos do passado para tentar repercutir nas redes sociais -- em que a emissora, como a Canal D já citou anteriormente, conta com um gabinete do ódio para anabolizar seus resultados.