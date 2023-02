Wanessa desabafa após ter bloco interrompido pela polícia de São Paulo - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/02/2023 13:41 | Atualizado 13/02/2023 13:56

Rio - Wanessa Camargo, de 40 anos, passou por uma saia justa neste domingo. O bloco de carnaval da cantora, Xainirô, foi interrompido pela polícia de São Paulo e terminou cerca de uma hora e meia antes do previsto. Ela usou o Instagram Stories para se manifestar sobre o ocorrido e pediu desculpas aos fãs.

"A gente infelizmente teve que encerrar o bloco antes do previsto. Vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso estado, à cidade de São Paulo. A gente estava no meio do bloco, com mais três convidados para participar. Tinha mais uma hora e meia de show, mais ou menos. A polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira. Deixou a gente fazer a última música, e a gente teve que se despedir. Disseram que o nosso trio estava indevido, que não podia ter saído. Só que esse mesmo trio que está com a gente saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem (sábado), da mesma forma", começou ela.

Na sequência, a filha de Zezé di Camargo revelou o motivo da interrupção do bloco e fez uma crítica aos policiais. "A causa foi que o nosso pneu não estava apto para sair. O pneu do nosso trio estava careca. Nós corremos atrás para trocar, mas não deu tempo. Esse mesmo pneu careca teve permissão de sair ontem e fazer o percurso. A gente não entendeu como e o porquê. Se tivesse sido ontem avisado que teria que tocar, a gente teria tempo hábil de fazer a troca hoje, e fazer nosso show completo. Fica a minha critica. Isso não é legal, foi um constrangimento para mim. Peço desculpas, realmente fugiu do meu controle. Mas agradeço pelo que a gente pôde fazer aqui. Foi lindo e maravilhoso", concluiu.