Fundição Progresso - Divulgação

Publicado 17/02/2023 14:49

Rio - A Fundição Progresso vai receber, no dia 24 de fevereiro, estival reunindo alguns dos blocos mais tradicionais da folia carioca. O evento, promovido pela Beats, é gratuito e conta com apresentações de Carmelitas, Céu na Terra, Ibrejinha, Minha Luz é de Led e Orquestra Voadora. Haverá também um show do DJ Pedro Sampaio, que é parceiro da marca.

fotogaleria

“O carnaval faz parte do DNA de Beats e nossa missão é estender essa alegria. Beats vai ocupar a Fundição Progresso e quer proporcionar momentos especiais para quem ama folia. Essa festa é um convite para os cariocas e pessoas que estiverem na cidade seguirem o fervo com a gente”, afirma a Coordenadora de Marketing Regional da Ambev, Catharina Mello.



Os ingressos serão disponibilizados por meio do site da Ingresse, em lotes liberados nas datas divulgadas nas mídias sociais da marca. O primeiro, com 500 ingressos, foi disponibilizado nesta quinta-feira (16). É preciso ficar atento porque o número de ingressos é limitado.

CarnaBeats



Dia: 24 de fevereiro

Local: Fundição Progresso

Horário: 21h - Ingressos: Plataforma Ingresse