Unidos do Porto da Pedra é a atual vice-campeã da Série OuroReprodução / Mídias Sociais

Publicado 17/02/2023 14:13 | Atualizado 17/02/2023 15:51

Rio – A temporada de desfiles na Sapucaí está começando e o sábado (18) promete ser de festa na Avenida, com oito escolas se apresentando pela Série Ouro, uma espécie de segunda divisão do carnaval carioca. Ao todo, 15 agremiações vão disputar o posto de campeã, que garante uma vaga na elite em 2024, e sete já se apresentam nesta sexta-feira (17)

A folia será transmitida ao vivo na Band. Pelo sorteio feito pela Liga RJ em 2023, as escolas seguirão a seguinte ordem no dia:

Sábado (18):

21h - União de Jacarepaguá

Primeira escola a desfilar no sábado de carnaval, a campeã do segundo dia de desfiles da Série Prata traz o enredo “Manoel Congo, Mariana Crioula, Heróis da Liberdade no Vale do Café” e pretende enfatizar a resistência do povo preto em seus atos de liberdade.

"É um prazer ter a oportunidade de representar Manoel Congo líder da maior rebelião de escravizados do Vale do Paraíba, na região Serrana do Rio. Esta revolta ocorreu em novembro de 1838, mas infelizmente, como tantas outras, não é contada nos livros escolares", diz Cridemar Aquino, ator que será um dos destaques da comissão de frente da escola.

21h50 – Unidos da Ponte

Com o enredo “Liberte Nosso Sagrado, O Legado Ancestral de Mãe Meninazinha de Oxum”, a Unidos da Ponte pretende homenagear a mãe de santo e exaltar sua trajetória.

"Estou muito feliz. Olha como são as coisas, a minha luta, o nosso sagrado, virar enredo de uma escola de samba. Isso é gratificante demais, estarmos aqui hoje pela nossa luta. Agora eu faço parte desta escola e com certeza faremos um grande desfile", revelou a homenageada.

A escola foi a 11ª colocada da Série Ouro no ano passado.

22h40 – Unidos de Bangu

A vermelha e branca foi a 7ª colocada em 2022 e apresenta este ano um enredo sobre Aganjú, qualidade do orixá Xangô, o senhor da justiça.

"Nós vamos trazer os cultos e mitos que cercam ele, começando em Oyó (reino que comandou), com os vulcões e o fogo, passando pelas oferendas e chegando no sincretismo com os santos juninos, como São Pedro e São João", afirma o carnavalesco Robson.

"A abertura será impactante porque será toda em vermelho. A gente vem para mostrar a força de Aganjú através da cor, mostrando o fogo que ele controla, o leão, que é o seu animal", adicionou.

23h30 – Em Cima da Hora

Após ficar em 13º lugar no ano passado, a escola apresenta o enredo “Esperança, Presente!”, uma homenagem à primeira advogada mulher do Brasil. Negra e escravizada, Esperança Garcia denunciou ao governo do Piauí em 1770 os maus tratos ocorridos na fazenda em que era forçada a trabalhar.

0h20 - Unidos do Porto da Pedra

Atual vice-campeã da Série Ouro, a Unidos do Porto da Pedra tenta garantir o que não conseguiu da última vez: o título e o acesso ao Grupo Especial. A esperança está depositada no enredo "A Invenção da Amazônia", que aborda o imaginário da região através das lendas, histórias e oralidades, tomando como base o livro de mesmo nome do autor Júlio Verne – conhecido por obras como Viagem ao Centro da Terra e Vinte Mil Léguas Submarinas.

1h10 – União da Ilha do Governador

A escola pertenceu à elite do carnaval carioca por 11 anos consecutivos neste século, mas em 2020 acabou sendo rebaixada. Após terminar com o 3º lugar da Série Ouro em 2022, a União da Ilha pretende dar uma festa e voltar ao Grupo Especial.

"O Encontro das Águias no Templo de Momo" será o enredo do desfile, uma homenagem ao centenário da Portela, escola madrinha da Ilha. A agremiação apresentará um samba assinado por nomes como Diogo Nogueira e Noca da Portela.

2h – Império da Tijuca

A agremiação da Zona Norte leva à Avenida um enredo que aborda o gênero musical Axé a partir das telas do pintor argentino Carybé, que era apaixonado por Salvador e retratou a cidade em suas obras. "Cores de Axé" é o título do enredo da escola, que terminou em 9º lugar no carnaval passado.

2h50 – Inocentes de Belford Roxo

Quarta colocada da divisão em 2022, a Inocentes de Belford Roxo fecha os dois dias de desfiles da Série Ouro com o enredo "Mulheres de Barro". Ele toma como base a história das Paneleiras de Goiabeiras (ES), mulheres artesãs que tiram do barro o seu sustento, e tem como meta exaltar a força feminina e divulgar a arte capixaba.