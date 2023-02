Prefeito do Rio, Eduardo Paes, entrega chaves da cidade para o Rei Momo, Djferson Mendes da Silva, de 34 anos, em cerimônia que abre o Carnaval Carioca - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 17/02/2023 13:32 | Atualizado 17/02/2023 13:41

Rio - O prefeito Eduardo Paes entregou as chaves da cidade para o Rei Momo, Djferson Mendes da Silva, de 34 anos, no início da tarde desta sexta-feira (17), em solenidade que abriu oficialmente o Carnaval Carioca. Realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, a cerimônia contou com apresentações de artistas e também da banda da Guarda Municipa.

Em seu primeiro Carnaval como Rei Momo, Djferson recebeu as chaves acompanhado da Rainha, Mari Mola, ex-musa da Paraíso da Tuiutí, além das duas princesas, Monalisa Lucia Souza de Carvalho e Rhuanda Monteiro Risso.



A solenidade em Botafogo teve a apresentação da Banda da Guarda Municipal, que tocou marchinhas, e também um show da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, campeã do Grupo Especial no ano passado. Membros das velhas guardas e lideranças de outras escolas também marcaram presença.



A abertura oficial do Carnaval dá início as comemorações na cidade, que já tem cortejos de diversos blocos nesta sexta-feira, como o Carmelitas, que percorre as ruas de Santa Teresa, a partir das 15h. Além do bloco tradicional do Centro, estão previstos outros 19 cortejos em toda cidade.