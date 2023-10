Passarela do samba Intendente Magalhães - Reprodução

Passarela do samba Intendente Magalhães Reprodução

Publicado 26/10/2023 17:56

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio aprovou por unanimidade e em discussão única, nesta quinta-feira (26), um projeto de lei que considera a passarela do samba Intendente Magalhães, localizada em Campinho, Zona Norte da cidade, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Agora, o governador Cláudio Castro tem quinze dias para sancionar ou não o texto de autoria do deputado Dionísio Lins (Progressista), que tem como objetivo resguardar e preservar a cultura, a música e a história do samba que foi escrita no local.

"Há 18 anos que as escolas de samba para chegarem à elite do Carnaval carioca, precisam passar obrigatoriamente pela Intendente Magalhães onde arrastam milhares de foliões dos bairros de Madureira, Campinho, Praça Seca e de seu entorno, que lotam as arquibancadas montadas provisoriamente para assistirem o desfile de suas agremiações; tanto que a própria Riotur considera o local como uma verdadeira Passarela do Samba", disse.