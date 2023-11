Tony Tara, novo coreógrafo da Vizinha Faladeira - Divulgação

Tony Tara, novo coreógrafo da Vizinha FaladeiraDivulgação

Publicado 15/11/2023 14:05

Tony Tara vai assinar a coreografia da comissão de frente da escola de samba Vizinha Faladeira em 2024 como coreógrafo. O anúncio foi feito pela diretoria da escola, nesta terça-feira (14).

Experiente, o profissional, que também é ator e bailarino, participou do espetáculo de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.



Tony Tara iniciou sua trajetória como coreógrafo de comissão de frente, alas e alegorias no início dos anos 2000. Já passou por escolas como Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Estácio de Sá, Caprichosos de Pilares e Renascer de Jacarepaguá. Na Unidos da Tijuca, desempenhou o papel de coreógrafo de alas e alegorias vivas.



"Pretendo realizar um trabalho que agrade e emocione a todos. Quando me proponho a executar uma coreografia, o pavilhão está em primeiro lugar; eu sou apenas uma peça no tabuleiro", disse Tony.



No segundo dia dos desfiles das escolas da Série Prata, a Vizinha Faladeira apresentará o enredo "Cais da Resistência", de André Tabuquine.