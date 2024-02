Evelyn Bastos - Rodrigo T.Ribeiro / Agência O Dia

Evelyn BastosRodrigo T.Ribeiro / Agência O Dia

Publicado 10/02/2024 09:51

Rio - Evelyn Bastos, a rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira e musa do Camarote Favela, compartilhou uma história afetiva e de gratidão em relação a Alcione, ícone da música brasileira e homenageada pela escola de samba neste Carnaval. Em uma conversa emocionante, Evelyn revelou a importância de Alcione em sua vida e na história de sua família.

"Temos uma história bem pessoal, assim, bem afetiva. A minha avó paterna, ela não tinha casa de tijolo pra morar. Ela morava em casa de estuque na época, lá em 1989. E Alcione construiu uma casa pra ela numa localidade chamada Largo do Careca, dentro da Mangueira. E até hoje os meus tios moram nessa casa, uma casa que Alcione construiu pra minha avó Celina. Então eu tenho essa história afetiva com a Alcione e de agradecimento, que com certeza é de muita gratidão para todas as pessoas da minha família", compartilhou Evelyn.

Sobre os preparativos para a grande homenagem da Mangueira para Alcione, Evelyn revelou que tudo está caminhando bem, embora ainda haja detalhes a serem ajustados. "Estamos muito felizes com o andamento de tudo, muito felizes com o que vamos representar e controlando a ansiedade para a segunda-feira", disse a rainha de bateria.

Quando questionada sobre sua mensagem para a nação mangueirense, Evelyn ressaltou a importância do enredo especial dedicado a Alcione. "É uma grande oportunidade a gente homenagear essa grande mulher e fazer isso com raça, com graça, que a Estação Primeira de Mangueira tem de sobra. Então, é um enredo muito especial, o enredo de uma mulher nossa, uma mulher que representa muito. A Mangueira enquanto favela, as mulheres negras, o quanto que ela é empoderada, a história dela, que em muitas encruzilhadas e encontram outras mulheres tão parecidas com ela. Então, vai ser um momento muito especial", concluiu Evelyn Bastos, destacando a relevância da homenagem e o orgulho de representar sua escola de coração.