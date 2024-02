Washington Quaquá (PT) é um dos organizadores do Camarote Favela - Reprodução Facebook

Publicado 10/02/2024 09:00 | Atualizado 10/02/2024 09:02

Rio - O Carnaval Rio de Janeiro está em pleno vapor, e na noite de sexta-feira (9), o Camarote Favela, em parceria com o jornal O DIA, levou ainda mais animação e folia para a Passarela do Samba. Localizado no setor 5, o camarote se destacou como um dos melhores pontos da Sapucaí, ocupando mais de 1700m² de pura diversão.

"O camarote cresceu, se consolidou. Hoje é um dos grandes super camarotes do Carnaval Carioca, é um camarote corporativo e da política, onde faz encontros, onde aqueles que querem encontrar pessoas, encontram aqui. Então, teve uma procura imensa, esgotou os ingressos. É um camarote também que dá oportunidade ao pessoal da favela, distribui para o pessoal de favela, para o povo acessar ao desfile da Sapuca, é um sucesso total", comemorou um dos organizadores do camarote, o deputado federal e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Washington Quaquá (PT).



Com três níveis e uma enorme frisa com bar, o espaço ofereceu uma vista privilegiada do desfile, proporcionando aos foliões a sensação de estarem dentro da festa. Além disso, internamente, o camarote contou com uma boate com tratamento acústico e um SPA no térreo, com espaço para cabelo, maquiagem e barbearia, garantindo que todos estivessem no clima perfeito para aproveitar a noite.

"Maravilhoso, gente! Eu brinquei quando eu cheguei, a Favela venceu! Crescemos muito, espaços maravilhosos, muita gente bonita, olha que maravilhoso, né? Cresceu e o Camarote Favela sempre foi muito animado, uma das coisas que eu amo no camarote é valorizar o samba, então maravilhoso", disse a apresentadora da Band Rio e colunista de O DIA, Gardênia Cavalcanti.



Entre os destaques da noite e para abrilhantar ainda mais a festa, a musa camarote e rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Evelyn Bastos, foi sinônimo de alegria e simpatia com os foliões do Camarote Favel. A beldade, mais uma vez, trouxe todo o seu brilho e simpatia, dando o pontapé inicial para a maratona da folia na Sapucaí.

"Ser musa do Camarote de Favela pra mim é uma honra, né? Porque é um lugar onde a gente reconhece os nossos com um nome muito forte, que é o nome Favela. É um reduto, é um quilombo. E ter esse lugar dentro da Marquês de Sapucaí, que é uma festa legitimamente nossa, do Suburbano, do Favelado, para mim é de muita representatividade e ao mesmo tempo de muita honra", disse a musa camarote Evelyn Bastos.



A noite contou com atrações musicais imperdíveis. O grupo de acesso Xoxó, em parceria com Jô Borges e Thiago Martins, animaram os foliões com muito samba e diversão.



O Camarote Favela, em parceria com O DIA, promete continuar agitando a Sapucaí durante todo o Carnaval, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os seus visitantes.