Gardênia Cavalcanti - Rodrigo T.Ribeiro / Agência O Dia

Publicado 10/02/2024 09:31 | Atualizado 10/02/2024 09:32

Rio - Gardênia Cavalcanti, uma figura reconhecida na folia e colunista de O DIA, compartilhou conosco um pouco de sua experiência durante esta maratona carnavalesca. Como musa da Grande Rio e apresentadora da Band Rio, Gardênia tem encarado o Carnaval com muita energia e felicidade, sentindo-se cada vez mais acolhida pelo público Carioca.

"Estou agitada, feliz, me sentindo cada vez mais abraçada pelo público, pelos cariocas fluminenses. E assim, com bastante expectativa rumo ao bicampeonato. Meu coração é Grande Rio desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Então, estou ansiosa, muito ansiosa para o desfile", disse Gardênia.

Além do sucesso em seu programa, o Vem Com a Gente, na Band Rio, Gardênia destaca a importância do trabalho feito com amor e dedicação. "Estou super feliz com o resultado. Eu acho que é resultado também de um trabalho feito com muito amor. Quando a gente ama o que faz, quando a gente gosta de verdade, a gente é de verdade, o público sente", destacou a apresentadora.

Quanto aos elementos indispensáveis para o seu Carnaval, Gardênia ressalta a importância da hidratação, da alegria, do respeito mútuo e do uso de repelente. "Muita hidratação fundamental, alegria, sorriso, respeito, que é uma coisa tão importante entre todos, e também repelente", enfatizou.

Com sua presença contagiante e seu compromisso com a folia responsável, Gardênia Cavalcanti é uma inspiração para todos os foliões, mostrando que é possível aproveitar o Carnaval com diversão e consciência.