Deolane Bezerra é musa da Grande RioWallace Ximenes / Divulgação

Publicado 10/02/2024 07:00

Rio - A doutora tá on e roteando neste Carnaval! Deolane Bezerra fará sua estreia na Marquês de Sapucaí como musa da Grande Rio, que apresentará na Avenida o enredo "Nosso destino é ser onça", dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, neste domingo. A advogada e influenciadora digital admite que está na maior expectativa para o desfile. "No dia do ensaio técnico não dormi direito, comi muito, estava super ansiosa… imagina no dia oficial?! Nem sei o que dizer. Nunca senti isso na minha vida, é uma emoção muito diferente", comenta.

Para fazer bonito, Deolane sentiu a necessidade de aprofundar sua performance no samba e, para isso, tem feito aulas do ritmo. "Eu amo Carnaval, já desfilei em São Paulo no carro alegórico como destaque principal e semidestaque, mas no chão é diferente. Eu sei sambar, mas acho que a gente tem sempre que se aprimorar, melhorar e aprender com quem sabe mais do que a gente. Quero sempre entregar o meu melhor, por isso resolvi fazer aulas de samba", frisa ela, que tem treinado bastante.

"Acho que fui bem no ensaio técnico. Apesar da emoção consegui colocar em prática tudo que aprendi. E além das aulas que faço, eu sambo em casa sozinha, fico horas treinado na frente do espelho. Acredito que vou fazer bonito na Sapucaí", opina. A preparação da influenciadora também conta com uma alimentação balanceada e acompanhamento médico. "Tenho cuidado muito da minha saúde, da minha alimentação. Estou fazendo acompanhamento com nutrólogo, faço reposição de nutrientes com soroterapia".



Deolane já entregou que sua fantasia é ousada. No entanto, a loira faz mistério ao ser questionada sobre mais detalhes da produção. "Não posso falar muito, infelizmente. Mas é uma fantasia bastante significativa dentro do enredo, eu não mudei nada. Segui à risca a criação do carnavalesco, não fiz exigência de nada, amei minha fantasia, ela é um verdadeiro presente. Uma fantasia muito ousada, rica, luxuosa… vocês vão ver uma Deolane bem diferente fechando o desfile da Grande Rio", adianta.

Ligada em tudo

A advogada tem acompanhado os preparativos da agremiação de Caxias bem de pertinho. Ela visitou o barracão da escola, na Cidade do samba, no último dia 28. "Acho muito importante entrar na Avenida tendo conhecimento de todos os setores da escola. A Grande Rio fez um carnaval para ganhar, está belíssima. A escola está pronta para entrar na Sapucaí", avisa.

Planos para o Carnaval



Deolane está com a agenda cheia neste período da folia. "Meu carnaval está do jeitinho que amo, muito agitado! Sou embaixadora de uma marca que patrocina o carnaval de Salvador e representarei a marca nos trios da Ivete, Claudia Leitte, Léo Santana entre outros. De quinta-feira até sábado estarei na Bahia, depois volto correndo para o Rio para desfilar com a minha Grande Rio".

Romance de Carnaval

Solteira, a doutora comenta a possibilidade de viver um romance de carnaval. "Romance e Deolane não andam combinando, estamos no desencontro real. Eu acho que meu cupido fugiu… Estarei tão corrida nesse carnaval, que meu tempo livre vai ser para dormir mesmo", diverte-se.