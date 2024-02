Thalita Zampirolli é rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel - Leo Cordeiro / Divulgação

Thalita Zampirolli é rainha de bateria da Unidos de Padre MiguelLeo Cordeiro / Divulgação

Publicado 10/02/2024 06:00

Rio - A folia continua na Marquês de Sapucaí, neste sábado, e mais oito escolas da Série Ouro - Sereno de Campo Grande, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, União da Ilha do Governador, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e Império Serrano - cruzam a Passarela do Samba. Em entrevista ao Dia, as rainhas de bateria revelam alguns rituais que fazem antes de pisarem na Avenida e se mostram ansiosas para esta noite especial.

fotogaleria

Juliana Souza briilhará na Avenida à frente da "Baterilha", da União da Ilha do Governador, que apresentará o enredo "Doum e Amora: crianças para transformar o mundo!", desenvolvido pelo carnavalesco Cahê Rodrigues. "É um enredo atual e que precisa ser dito... Não é o meu lugar de fala, mas eu sou antirracista, por isso, digo que esta luta também é minha. Tenho certeza de que a União da Ilha vai emocionar toda Sapucaí", afirma a beldade, que dá um spoiler sobre sua fantasia.

"Nunca vesti uma tão linda, impactante. Na cabeça da minha fantasia virá um pedido de ajuda… Não posso falar mais do que isso". Ela ainda entrega se tem algum 'ritual' antes do desfile. "Sim, eu sempre faço uma oração com toda a minha equipe antes do desfile. Ficamos de mãos dadas e oramos, peço proteção para todos que estão ali presente".

Rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, Thalita Zampirolli também recorre à fé momentos antes de pisar na Avenida. "Tem muita reza e oração. O salmo 91 é o Pai Nosso não podem faltar antes do desfile. Nunca peço só por mim, mas por todos os integrantes da Escola. Somos um todo, uma grande família. E a soma da nossa boa apresentação é que pode nos trazer a vitória", diz ela, que usará uma fantasia sexy com muito brilho e pedras preciosas.

A ansiedade para esta noite é grande. "Não estou conseguindo nem dormir direito, comendo todos os cachorros-quentes da vida! Mas tenho muita fé que nada vai atrapalhar o nosso desfile. A Unidos está preparando um grande desfile e na quarta-feira os anjos dirão amém e a vitória virá". Vice-campeã em 2023, a vermelho e branco levará para a Avenida, neste ano, o enredo "O Redentor do Sertão", de autoria dos carnavalescos Edson Pereira e Lucas Milato.

Rainha de bateria da Unidos de Bangu pelo terceiro ano, Wenny Isa está com a expectativa alta para o desfile da escola da Zona Oeste, que apresentará o enredo "Jorge da Capadócia", desenvolvido pelo carnavalesco Robson Goulart, e recorda o trabalho feito nos últimos meses para brilhar na Sapucaí. "Treino o ano inteiro para estar pronta para o grande dia. Por trás do luxo da avenida tem muito trabalho. Tenho certeza que tudo dará certo. É sempre uma honra defender meu pavilhão e darei o meu melhor", avisa.

Campeãs da Série Prata no ano passado, a Sereno de Campo Grande retorna à Sapucaí neste ano, com o enredo "4 de dezembro", em homenagem à festa de Santa Bárbara. "Será um desfile especial, marcando a volta da Sereno pra Sapucaí após 10 anos", comenta a rainha Katarina Harmony. A fantasia dela será em homenagem à Santa Bárbara. "“Vou estar no melhor estilo autêntico", adianta. Sobre seu ritual, ela entrega: "Apenas agradeço a Deus por mais um belo e abençoado carnaval".