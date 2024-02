Viviane Araújo - Leo Franco/AgNews

Publicado 10/02/2024 07:14 | Atualizado 10/02/2024 07:53

Rio - Viviane Araújo desfilou pela Mancha Verde, na madrugada deste sábado (10). A escola de samba integra o Grupo Especial de São Paulo no Carnaval deste ano, cujo início dos desfiles foi às 21h.

A atriz está há 19 anos na agremiação paulista e é rainha de bateria. No Rio de Janeiro, ela desfila pelo Salgueiro , no mesmo cargo.

No Sambódromo do Anhembi, a escola trouxe como samba-enredo "Do nosso solo para o mundo: o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimenta".

O objetivo foi de narrar a força do campo, a produção de alimentos e a relevância da preservação ambiental, mas de maneira um pouco diferente: através do Orixá Oko.