Milton Nascimento visitou barracão da Portela e posou com os carnavalescos e outros integrantes da escolaReprodução / Facebook

Publicado 18/02/2025 12:24

Rio - Grande homenageado do enredo da Portela, o cantor Milton Nascimento, de 82 anos, visitou o barracão da Portela, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, nesta segunda-feira (17).

Recepcionado por membros da diretoria, o ícone da MPB conferiu algumas das fantasias e alegorias do enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento".

Bastante emocionado, o intérprete também tirou fotos com diversos componentes, entre eles membros da Harmonia, o ex-presidente Luis Carlos Magalhães e os carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.

Na última quarta-feira (12), o artista esteve na quadra da escola, em Madureira, e acompanhou o ensaio de comunidade. Na quinta (13), foi homenageado em um show, no Vivo Rio, com as presenças de Teresa Cristina, Simone, Roberta Sá, Criolo, Maria Gadú, além da Velha Guarda da Portela e da bateria da agremiação.