Mumuzinho - Reprodução / Instagram

Publicado 18/02/2025 13:47 | Atualizado 18/02/2025 14:13

Rio - O Terreirão do Samba Nelson Sargento, no Centro, vai receber uma série de dez apresentações com alguns dos maiores nomes do samba e do pagode entre os dias 21 de fevereiro e 8 de março, com preços a partir de R$ 20. De acordo com a Riotur, que divulgou nesta terça-feira (18) a programação especial de Carnaval do tradicional espaço, são esperados cerca de 10 mil pessoas em cada noite.

A venda dos ingressos online começou nesta segunda-feira (17), através do site . Na bilheteria física, o público poderá adquirir as entradas a partir de quinta-feira (20), das 12h às 19h, e nos dias de evento das 17h às 3h. A entrada custa R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia-entrada ou entrada solidária, com 1kg de alimento não perecível).Na abertura, além do cantor Mumuzinho, sobem ao palco João da Baiana o grupo Nosso Quintal e Balacobaco. Ainda na primeira semana, no sábado (22), tem Bruna Oliveira e grupo Tá Na Mente. No domingo (23), os grupos Mó Vibe, Vou Zuar e Clareou agitam o público."O Terreirão do Samba é um dos espaços mais icônicos do samba carioca. O público vai poder conferir o melhor do samba e do pagode, em dez dias de programação. Neste espaço, e com ingressos acessíveis, essa edição promete ser uma das melhores", destaca o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.Os portões abrem às 20h30 na sexta-feira, 18h30 no sábado e 19h no domingo. Nas outras semanas, a abertura será sempre às 19h. O Terreirão fica na Rua Benedito Hipólito, S/N, na Praça Onze, bem ao lado do Sambódromo.22h – DJ23h30 – Grupo Nosso Quintal01h10 – Mumuzinho02h50 – Balocobaco04h20 – DJ19h00 – DJ21h30 - Lucas Morato23h30 – Bruna Oliveira01h10 – Tá Na Mente02h50 – Artista a confirmar04h20 – DJ19h30 – DJ20h30 – Grupo Mó Vibe22h00 – Vou Zuar23h30 – Arlindinho01h10 – Grupo Clareou19h30 – DJ20h30 – Roda de Samba Beco do Rato + Convidados23h30 – David Quaresma01h10 – Diogo Nogueira02h50 – Sorriso Maroto04h20 – DJ19h30 – DJ20h00 – Grupo Existência21h30 – Dudu Nobre23h30 – Luquinhas01h10 – Renan Oliveira02h50 – Caju Pra Baixo04h20 – DJ19h30 – DJ20h30 – DJ21h30 – Flávia Saolli23h30 – Jorge Aragão01h10 – Gustavo Lins02h50 – Tiee04h20 – DJ19h30 – DJ20h30 – DJ21h30 – Grupo no Lance23h30 – Jorginho Farias01h10 – Yan02h50 – Ferrugem04h20 – DJ19h30 – DJ20h30 – DJ21h30 – Matheus Santos23h30 – Pagode do Adame01h10 – Suel02h50 – Dilsinho04h20 – DJ19h00 – 19h30 – DJ20h30 – Roda de Samba Família Diniz22h00 – Intimista23h30 – Feyjão01h10 – Pique Novo02h50 – Belo04h20 – DJ21:00 – DJ23:00 – Leandro Sapucahy00:30 – Bom Gosto02:10 – Vitinho03:50 - Di Propósito