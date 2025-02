Luiza Caldi desabafa sobre relacionamento com Nicolas Prattes - Leo Cordeiro

Publicado 18/02/2025 19:06

Rio - Luiza Caldi, musa da Vila Isabel, desabafou recentemente sobre a constante associação ao seu ex-namorado, Nicolas Prattes. Ela comentou a situação durante uma entrevista no canal CarnaMais, no Instagram, e expressou seu desconforto com as frequentes comparações. A modelo, que está vivendo um novo momento em sua carreira, ressaltou o impacto negativo dessas associações.