JP Vergueiro vai comandar a transmissão dos desfiles da Série Ouro, na BandAmanda Rod / Divulgação

Publicado 26/02/2025 10:04

Rio - Pelo terceiro ano consecutivo, a Band vai transmitir os desfiles da Série Ouro do carnaval carioca, sob o comando do o jornalista JP Vergueiro. O público poderá conferir tudo o que vai rolar na Marquês de Sapucaí, a partir desta sexta-feira (28), às 20h30 - apenas para o Rio de Janeiro - e à 1h da manhã, em rede nacional. Sete equipes de reportagem vão registrar todo o espetáculo em 27 câmeras e dois drones.

No estúdio montado em um camarote do local, o jornalista JP Vergueiro apresentará a transmissão dos desfiles das escolas Botafogo Samba Clube, Arranco do Engenho de Dentro, Inocentes de Belford Roxo, Unidos da Ponte, Estácio de Sá, União de Maricá, Em Cima da Hora e União da Ilha do Governador, na sexta.

Já no sábado (1º), ele acompanhará a Tradição, União do Parque Acari, Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos de Bangu, Unidos do Porto da Pedra, São Clemente, Acadêmicos de Niterói e Império Serrano.

Os jornalistas Aydano André Motta e Bruno Chateaubriand, e a gestora pública e ex-passista da Mangueira, Rafaela Bastos, vão avaliar cada alegoria durante a transmissão, com comentários técnicos de Luis Gustavo Mostof, especialista em gestão de grandes eventos e ex-presidente da Riotur, e participações especiais do repórter Amin Khader e de Wic Tavares, cantora e integrante do Bom Dia Favela.



Apuração da Série Ouro



A apuração da Série Ouro irá ao ar na TV aberta na quinta-feira (6), a partir das 17h. Pela primeira vez, a Band Rio traz ao vivo as notas dadas pelos jurados que definirão a escola que retornará ao Grupo Especial em 2026. Flashes da contagem de votos serão exibidos na programação nacional.



Por decisão da Liga RJ, Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte não serão julgadas e desfilarão como hors-concours, ou seja, sem a possibilidade de rebaixamento ou ascensão à primeira divisão devido ao incêndio ocorrido em 12 de fevereiro na fábrica de fantasias no bairro de Ramos, na Zona Norte, que comprometeu significativamente a produção.