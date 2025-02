Mariana Goldfarb - reprodução Instagram

Publicado 25/02/2025 18:59

Rio - Mariana Goldfarb, musa da Grande Rio, compartilhou com seus seguidores detalhes sobre sua saúde durante os ensaios para o Carnaval. Em suas redes sociais, ela relatou um episódio preocupante relacionado ao estresse intenso.

A influenciadora usou o Instagram para contar que enfrentou um "pico de estresse muito forte", o que impactou sua imunidade. "A minha imunidade baixou muito, já entrei com antibótico, tive que recorrer para alopatia", afirmou.

Goldfarb também relatou um sintoma inesperado. "Tive um sangramento fora do meu período e aí eu perguntei para a doutora o que poderia ser e ela disse que poderia ser devido ao alto nível de esforço que eu estou demandando do meu corpo", explicou.

A modelo informou que o sangramento durou quatro dias, mas está diminuindo. "Tive fora do período menstrual e me assustei", declarou. Apesar do episódio, Mariana segue focada na preparação para o desfile. A influenciadora é uma das destaques da Grande Rio neste Carnaval e continua com os ensaios para o grande dia.