Mestre Marquinhos é diretor de bateria da Paraíso do Tuiuti e agente comunitário de saúde - Divulgação/SMS-Rio

Publicado 24/02/2025 18:55

Rio - Nascido e criado no Salgueiro, Zona Norte do Rio, o agente comunitário de saúde Marco Júnior, de 30 anos, se dedica a cuidar das pessoas de duas maneiras complementares: na saúde e no samba. Marco, ou mestre Marquinhos, é também diretor de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti. No período que antecede o carnaval, ele se divide entre as atividades no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, e a rotina de ensaios na bateria da escola.

"Eu sempre vivi do carnaval, mas após a pandemia, em que muitas atividades ficaram suspensas, eu precisava de uma nova experiência. Gosto muito de ajudar as pessoas e percebi que nada me impedia de fazer os dois, que eu conseguiria conciliar. Hoje sei que, aqui dentro da unidade, sou agente de saúde e, quando acaba, sou o Marquinhos do carnaval", afirmou.

Durante o dia, toda a sua atenção está voltada para o cuidado da população, orientando, prevenindo e entendendo as necessidades de cada morador do território. Quando a noite chega e o expediente termina, mestre Marquinhos assume o comando da bateria Super Som.

Com mais de 20 anos de experiência no carnaval, o mestre cresceu assistindo pai e avô à frente de grandes escolas de samba. Aos 13 anos, iniciou sua trajetória na escola mirim do Salgueiro como ritmista, e aos 17 já se tornara diretor. Apesar de saber tocar diversos instrumentos, sua paixão é o chocalho.

"Sempre gostei do chocalho e, quando comecei, via uma ala da Mocidade que tocava e dançava. Eu amava aquilo e queria muito fazer também, pois era algo que me dava liberdade de dançar e fazer outras coisas. Me interessei pela bateria vendo meu pai tocar; ele toca tudo, mas chocalho não toca mais do que eu", brincou.



Durante suas visitas domiciliares, é sempre reconhecido por sua simpatia e talento. Foi em uma dessas visitas que recebeu um telefonema com um convite especial: tocar no palco com Madonna. A cantora esteve no Brasil em maio de 2024, e Marquinhos recebeu a missão de reunir crianças para uma participação especial no show da diva do pop. Para sua surpresa, Madonna viu um vídeo dele na internet e pediu sua participação na apresentação.

Após essa experiência, Marquinhos ficou conhecido na unidade e no território, aproveitando as abordagens na rua para também verificar se os pacientes estão com a saúde em dia. Como um bom profissional da área, ele inclui cuidados com a saúde em sua rotina de ensaios, mantendo uma alimentação balanceada, consumindo comidas leves, ingerindo bastante água e vitaminas para se manter firme durante os desfiles na Sapucaí. Apesar da rotina intensa e das restrições necessárias para se manter saudável, para Marquinhos, o carnaval é um momento de liberdade.

"O carnaval, para mim, é um momento em que me sinto bem liberto, um momento em que gosto de mostrar minha arte, o que sei fazer. E a Sapucaí é uma grande vitrine, onde me sinto muito à vontade fazendo o que amo", diz ele.



Paraíso do Tuiuti aposta em tom sarcástico para desfilar na Sapucaí



Apostando em um tom sarcástico e popular, o Paraíso do Tuiuti vai desfilar a realidade de mulheres trans através dos séculos na Sapucaí. Com o enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?", a escola conta a história da primeira travesti não indígena documentada do Brasil e como sua trancestralidade segue guiando e protegendo esse grupo. A agremiação é a segunda a passar pela Avenida, na terça (4), pretendendo mostrar um manifesto por respeito e aceitação.