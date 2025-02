Foliões vibram nas arquibancadas da Sapucaí - Aka Vitão

Publicado 24/02/2025 16:55

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) realiza, nesta terça-feira (25), um cadastro que garante um lugar gratuito nas arquibancadas do setor 1 em um dos dias competitivos do Grupo Especial, no domingo, segunda ou terça-feira (2, 3 ou 4 de marco). Os foliões serão atendidos a partir das 9h, na central montada atrás do setor 11 do Sambódromo, na Rua Salvador de Sá, onde realizarão o processo de reconhecimento facial que dá direito ao ingresso.

Para participar, o espectador deve levar um documento oficial que tenha foto e CPF, como RG ou carteira de motorista. Menores de idade devem estar, obrigatoriamente, acompanhados de um responsável.

Os cadastros vão ate as 17h ou até que se esgotem as vagas disponíveis, sujeitas à lotação do espaço.