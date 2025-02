Escolas de samba brilham e reúnem famosas em último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí

Rio - A contagem regressiva para os desfiles das escolas de samba do Rio já começou! Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Unidos do Viradouro realizaram o último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, neste domingo (23), e empolgaram o público, que lotou as arquibancadas. O evento também reuniu baianas de todas as escolas para a tradicional lavagem da Avenida.

A primeira agremiação a cruzar a Passarela do Samba foi o Salgueiro, que apresentará o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira, no Carnaval deste ano. A escola utilizou jogos de luzes no ensaio e impressionou a plateia.

Com um look inspirado no Malandro, Viviane Araujo, rainha de bateria da escola, atraiu olhares e deu um show de samba no pé. Famosas como Thelma Assis, Flávia Alessandra, Rebecca, Giovana Cordeiro, Cacau Protásio e Thaís Vasconcellos também participaram do ensaio.

Em seguida, foi a vez da Grande Rio. Com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a agremiação contagiou o público presente. Rainha de bateria da escola, Paolla Oliveira recebeu uma homenagem do mestre Fafá na concentração e se emocionou.

Como de costume, a atriz brilhou à frente da Invocada e, em um momento do ensaio, colocou uma saia longa para dançar carimbó. Outras famosas que marcaram presença na ocasião foram Patrícia Poeta, Mileide Mihaile, Renata Frisson, a Mulher Melão, Mariana Goldfarb, Mell Muzzillo e Isabelle Nogueira.

Com o enredo "Ómi Tútú ao Olúfon - água fresca para o Senhor de Ifón", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, a Imperatriz Leopoldinense também fez bonito e conduziu Oxalá em seu ensaio. A comissão de frente, conduzida pelo coreógrafo Patrick Carvalho, chamou a atenção do público devido à performance. Rainha de bateria da verde e branco, Maria Mariá se esbaldou à frente da Swing da Leopoldina e exibiu o corpão em forma ao usar um look prateado.

Quem encerrou a noite foi a Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval carioca, que levará para a Sapucaí o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos". A comissão de frente da escola arrancou aplausos do público. Comandada por mestre Ciça, a bateria também deu um show à parte. A rainha Erika Januza apostou em uma produção prateada para a ocasião e esbanjou boa forma. Ela ainda demonstrou carisma e sambou muito, assim como a musa Lorena Improta.





