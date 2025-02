Paolla Oliveira recebe homenagem da bateria da Grande Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 24/02/2025 08:51

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, recebeu uma homenagem durante o ensaio técnico da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, neste domingo (23). Rainha de bateria da escola, a atriz se emocionou com as palavras do mestre 'Fafá' na concentração e ao ver uma bandeira com seu rosto ser erguida.

"O que essa mulher fez pela gente durante esse tempo inteiro nada vai apagar. Ela só está saindo de corpo, porque a alma dela continua com a gente. E o mínimo que a gente poderia fazer por ela é agradecer de uma forma incrível: Paolla, muito obrigada por tudo", disse Fafá, ao mostrar a bandeira para a atriz. A namorada de Diogo Oliveira não conteve a emoção. A bateria, então, entoou: 'Fica, Paolla".

eu não tô chorando não,é vocês que tão pic.twitter.com/sDyBkWKS3V — vic roitman (@itslovepaolla) February 24, 2025

Durante o ensaio, Paolla roubou a cena. Com um look verde, a atriz deu um show de boa forma e samba no pé, além de usar uma saia para dançar carimbó no meio da Avenida. Na ocasião, ela também recebeu o carinho dos fãs.