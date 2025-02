Componente da bateria do Suvaco esbanja simpatia - Fernando Maia / Riotur

Componente da bateria do Suvaco esbanja simpatiaFernando Maia / Riotur

Publicado 23/02/2025 15:14 | Atualizado 23/02/2025 15:37

Rio - O último fim de semana antes do Carnaval foi de preparativos e muitas festas no Rio de Janeiro. Entre sexta-feira (21) e domingo (23), um total de 99 blocos arrastaram cerca de 300 mil foliões que aproveitaram a folia mesmo com o forte calor. Entre os destaques da semana que antecede o feriado, estão o megabloco da Favorita, no Centro; o cortejo lúdico do Céu na Terra, em Santa Teresa; o tradicional Suvaco do Cristo, no Jardim Botânico, e o Pérola da Guanabara, que foi da Praça XV até a Ilha de Paquetá.

fotogaleria

No Fogo & Paixão, que celebrou 15 anos com direito a festa de debutante no Centro, na manhã deste domingo, Gaby Amarantos animou os fãs ao som do "Ex Mai Love". A cantora paraense é um dos maiores expoentes do gênero tecnobrega. Além disso, o público pôde apreciar uma bela ducha fornecida por um caminhão-pipa no Largo de São Francisco.

Também no Centro, o cortejo do Cordão do Boitatá contou com a orquestra de 150 músicos e a icônica serpente no abre-alas. Da Rua da Assembleia até a Praça Tiradentes, marchinhas e composições carnavalescas sacudiram até mesmo a cantora Teresa Cristina, que fez questão participar da festa.

"Esse é um dos blocos mais importantes do Carnaval carioca. Eles fazem tudo de forma independente, com ensaios, vaquinhas e muito amor pela festa", ressaltou.

DIA, o presidente do bloco, João Avelleira, 71 anos, se mostrou orgulhoso. Nem o clima de despedida desanimou os amantes do clássico Suvaco de Cristo , que deixará de desfilar pela Rua Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, após 2026. Pelo contrário: neste domingo, o clima foi de celebração pela bonita história construída ao longo dos 39 anos de cortejo. Ao, o presidente do bloco, João Avelleira, 71 anos, se mostrou orgulhoso.

"A gente sai de manhã para já não ter problema. Somos bastante orgulhosos de ser um dos blocos que ajudou a revitalizar o Carnaval de rua do Rio de Janeiro. O Suvaco cumpriu sua missão, nossa nave está posando. Pairou, pairou, curtiu e agora… Estamos reproduzidos nos 500 blocos novos que tem pela cidade, na diversidade do Carnaval que a gente ajudou a plantar", contou.

Grande destaque do fim de semana, o Bloco da Favorita levou 50 mil foliões para a Rua Primeiro de Março na manhã de sábado. A festa contou com apresentações de artistas como MC Maneirinho, Borges, Bin e Puterrier, que circulam entre o funk e o rap. Desfilando desde 2013, a agremiação faz parte do circuito de megablocos que lotam o Centro do Rio.

No mesmo dia, o Céu na Terra prestou uma homenagem à cantora Rita Lee, com direito a 150 instrumentistas que levaram clássicos da artista às ladeiras de Santa Teresa, na Zona Sul. O cortejo é famoso pelos adereços lúdicos e figurinos criativos que chamam atenção e embelezam a festa.

No Pérola da Guanabara, a festa começa no barco a caminho da Ilha de Paquetá. Neste sábado, o desfile voltou a se destacar pela descontração e o estilo característicos do evento que vem atraindo cada vez mais fãs a cada ano.

Escolas de samba realizam ensaios técnicos

Agitando o público no último fim de semana antes do Carnaval, as doze escolas de samba fluminenses realizaram ensaios técnicos com teste de luz e som no Sambódromo. Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Mocidade e Paraíso do Tuiuti finalizaram os últimos preparativos para a apresentação oficial, na noite de sexta-feira, com a presença dos entusiastas que aproveitam o acesso gratuito.

No sábado, após o ritual da lavagem espiritual, a Beija-Flor deu início aos ensaios com muitos aplausos, assim como a Mangueira. Pela Vila Isabel, o destaque ficou para a apresentadora e rainha de bateria Sabrina Sato , que se vestiu de Zumbi Punk. Por fim, o astro rei do enredo da Portela, o cantor Milton Nascimento, roubou a cena na comissão de frente com um belo terno azul e sorriso no rosto. A emocionante cena foi acompanhada de perto pela Tia Surica, presidente de honra da agremiação.

Neste domingo à noite, mais quatro escolas animam a passarela: Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz e Viradouro. Para atender ao público, o metrô circula com viagens até às 2h. O MetrôRio orienta para que os clientes que seguem com destino às estações da Linha 2 devem utilizar preferencialmente Central do Brasil. Já os passageiros das linhas 1 e 4 podem ir à estação Praça Onze.