Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2025 21:59

Rio - Sabrina Sato divulgou imagens do look para o último ensaio técnico da Vila Isabel na Marquês de Sapucaí, neste sábado (22), antes do desfile no Grupo Especial. A rainha de bateria da agremiação se vestiu de Zumbi Punk, fazendo jus ao enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece".

fotogaleria "Hoje é o dia do nosso último ensaio técnico na Sapucaí antes do desfile. A Zumbi Punk Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel está pronta pra vocês. Vamos com tudo, Swingueira de Noel", escreveu Sabrina.

A Unidos de Vila Isabel será a terceira escola de samba a desfilar no penúltimo dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Beija-Flor de Nilópolis, Estação Primeira de Mangueira e Portela também passam na avenida para os testes de som e luz.