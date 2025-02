Jeniffer Dias - Divulgação

23/02/2025

Rio - Conhecida por seus papéis em "Novo Mundo" (2017), "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018) e "Rensga Hits!" (2022), Jeniffer Dias, de 33 anos, se prepara para brilhar no Carnaval carioca. Pelo terceiro ano consecutivo, a atriz será musa da Estação Primeira de Mangueira e se dedica intensamente para cruzar a Sapucaí no domingo, 2 de março. Este ano, a verde e rosa apresentará na Avenida o enredo "À Flor da Terra - no Rio da Negritude entre Dores e Paixões", desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França.

"Ser musa pelo terceiro ano, e mais do que isso, ser musa da comunidade da Estação Primeira de Mangueira, 'a maior do planeta', é uma honra que vem acompanhada de um sentimento de acolhimento e carinho muito grande. Me coloco nesse lugar não apenas como a Jeniffer artista, mas também como a Jeniffer mulher preta, periférica e do candomblé", declara a artista.



Criada no berço do samba, a conexão da atriz com o ritmo tem raízes profundas. Sua mãe, Ana Paula, foi passista por 18 anos, enquanto o pai integrou o grupo Pirraça, sucesso nas décadas de 1980 e 1990. "Eu me sinto muito à vontade nesse ambiente, porque minha vida inteira estive nele de alguma forma. Esse amor pelo samba passa de mãe para filha. Me vejo seguindo os passos e representando não só meus pais, mas também minha ancestralidade", reflete.



Para Jeniffer, o Carnaval é um elo familiar. "A gente curte os ensaios juntos. Eles me acompanham em tudo: vão aos ensaios técnicos, sabem de todos os detalhes, as roupas que vou usar, o que vai acontecer. Eles realmente se importam e se sentem honrados com isso. Sempre falam o quanto estão felizes pelo caminho que estou trilhando. Minha irmã também é uma menina do samba, então esse amor é de família mesmo."



Fantasia carregada de significado



Este ano, a fantasia da musa terá um simbolismo especial. "Não posso revelar exatamente como vou vir, mas parece que o Sidney França, carnavalesco da escola, leu a minha mente. Pela primeira vez, vou desfilar com uma fantasia monocromática, em uma cor que adoro e que acho linda no tom da minha pele", conta.



Ela virá à frente do terceiro carro da agremiação, "dos bengus", que homenageia as casas pretas, os zungus, espaços onde povos bantos, escravizados, se reuniam para estratégias de sobrevivência e partilha de alimentos. "Minha fantasia tem tudo a ver com isso, com essas casas chamadas zungus, que vêm da palavra angu, remetendo ao alimento. É o que posso adiantar, mas posso dizer que a fantasia está linda! Fiz a primeira prova e fiquei realmente impactada".



Preparação intensa



Para brilhar na avenida e suportar o ritmo intenso do Carnaval, Jeniffer segue uma rotina disciplinada de treinos e alimentação. Com a orientação da personal trainer e do nutricionista, a atriz garante estar preparada para cruzar os 700 metros da Sapucaí sambando. "Tenho treinado todo santo dia. Preciso estar bem, com ótima resistência", revela. "A tática é colocar um alarme com a descrição do que devo comer! E assim sigo!", explica.



Além da festa e do brilho, Jeniffer vê o Carnaval como uma celebração cultural e social. "Carnaval, para mim, é também uma grande oportunidade de aprender mais sobre nosso povo e nossa cultura. É um momento de alegria, exuberância, amor e liberdade, mas também de resistência e reflexão."



A atriz também destaca os desafios enfrentados pelos componentes das escolas de samba e critica a falta de estrutura. "Ano passado, uma ala inteira de passistas da Estácio desfilou sem fantasia. O que é um grande absurdo e uma falta de respeito com o componente que se entrega e se compromete com a agremiação", lamenta.



Novos projetos



Após o Carnaval, Jeniffer embarca em uma agenda cheia de compromissos profissionais. No audiovisual, a atriz tem três estreias programadas para este ano. No primeiro semestre, ela poderá ser vista em "Vitória", filme no qual contracena com Fernanda Montenegro. Já no segundo semestre, ela integra o elenco de "Clarice Vê Estrelas", projeto apoiado pelo Instituto Vini Jr., e retorna para a terceira temporada de "Rensga Hits!". Além dos trabalhos na TV e no cinema, Jeniffer também se dedica ao "Projeto 111", uma iniciativa voltada para a resistência cultural e artística. "Foi aprovado em uma lei e estamos na fase de captação de recursos para que ele volte maior", explica.