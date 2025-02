Moderação é a palavra-chave na hora das postagens festivas - Arte: Kiko

Moderação é a palavra-chave na hora das postagens festivasArte: Kiko

Publicado 23/02/2025 00:00

fotogaleria Para muitos o Carnaval já começou. E a alegria é justificada. A expectativa pela diversão e folia para quem curte a data é certa. Nessa época, mostrar que está feliz, se divertindo com os amigos, viajando ou festejando o Carnaval nos blocos pela cidade mesmo são coisas quase impossíveis de não se fazer em tempos de redes sociais.Há quem seja mais reservado e não poste muita coisa, mas há quem gosta de registrar todos os detalhes. O problema é quando isso passa a afetar sua imagem profissional e vira exagero. Aliás, isso pode mesmo afetar? Especialistas em rede sociais alertam que é preciso ter cuidado com postagens durante os dias de folia para não prejudicar sua imagem, principalmente no trabalho.

Jussara Sanches, especialista em posicionamento de autoridade no digital, explica que o que você publica nas redes sociais faz parte da sua reputação, especialmente no mundo digital, onde tudo é público e permanente.

"Hoje, mais do que nunca, as redes sociais são uma extensão da sua imagem profissional. O que você compartilha diz muito sobre seus valores, comportamento e visão de mundo, e isso pode impactar diretamente como você é percebido no mercado de trabalho. Empresas e clientes buscam profissionais que sejam coerentes, éticos e alinhados aos seus princípios", orienta.

Sophia Marins, diretora de Comunicação e Marketing da YourClub – nova rede social, sócia da rede social Conecte Publi, reforça que durante esse período de festa, muitas empresas acompanham o que os seus funcionários estão postando.

"O limite entre vida pessoal e imagem profissional ficou mais tênue com as redes sociais. No Carnaval, é importante lembrar que, mesmo sendo um período de festa e descontração, o que você posta é acessível a colegas, líderes e até clientes. A dica principal é a coerência: se a sua rede é aberta e usada profissionalmente, evite postagens que possam comprometer sua imagem ou gerar interpretações negativas. Você pode aproveitar a festa, mas sempre com bom senso", sinaliza.

A empresária Maria Priscila Nabozni, CEO e fundadora da MAPA360, agência de comunicação full service com clientes nacionais e internacionais em mais de oito segmentos econômicos, além de operar no Brasil e na América Latina. Especialista em marketing de influência, com mais de 15 anos executando projetos com celebridades e influenciadores digitais, explica que as empresas cada vez mais, observam as redes sociais para avaliar como os funcionários lidam com sua exposição pública, mesmo fora do ambiente corporativo. "Ou até mesmo para verificar como foi o feriado, se logo após a Quarta-Feira de Cinzas, aparecer um atestado médico", pontua.

A psicóloga Íris Simões, especialista em Psicologia Hospitalar – UFRJ, do Rio de Janeiro, faz um alerta importante:

"Antes de qualquer coisa, é fundamental que as pessoas reconheçam a humanidade existente em cada trabalhador, sem desmerecer o valor ou a competência desses indivíduos na sua atuação profissional. Eu, Íris, não vejo problema em compartilhar no meu Instagram profissional os meus momentos de descanso, com a minha família e amigos. Pelo contrário, acredito que é importante mostrar essas experiências como uma forma de incentivar as pessoas a valorizarem a vida de forma genuína e única, se permitam passar mais o tempo com quem amam. Além disso, é essencial internalizar que o descanso não é sinônimo de descaso com o trabalho. Afinal, a vida precisa ser vivida"”, finaliza.



A profissional Jussara Sanches dá dicas do que pode postar



- Momentos leves e descontraídos: Compartilhe fotos e vídeos mostrando alegria e celebração, mas sempre com moderação.

- Conteúdo relacionado à cultura e à arte: Desfiles de escolas de samba, eventos culturais e manifestações artísticas são ótimos exemplos de posts que mostram interesse e apreço pela cultura.

- Interações positivas: Responda e interaja de forma respeitosa e divertida nos comentários.



- Mensagens inspiradoras: Compartilhe reflexões leves ou mensagens positivas sobre o Carnaval.

- De você tem algo interessante a compartilhar, como um insight sobre saúde, bem-estar ou até curiosidades sobre o Carnaval, aproveite para gerar valor.



Já Sophia Marins afirma o que não se deve postar:

- Conteúdos pejorativos, ofensivos ou preconceituosos: Comentários que reforcem estereótipos ou desrespeitem qualquer grupo social. Jamais poste algo que possa ser interpretado como preconceituoso



- Excesso de consumo de álcool ou comportamentos impróprios: Evite imagens ou vídeos que possam ser mal interpretados.

- Imagens de terceiros sem permissão: Respeite a privacidade alheia, principalmente em ambientes públicos.



- Comportamentos extremos ou inadequados: Nada que comprometa sua credibilidade ou demonstre falta de limites.

- Posicionamentos contraditórios aos valores da sua profissão: Evite temas sensíveis que possam gerar conflitos desnecessários.

A Maria Priscila Nabozni também afirma que as palavras são importantes. "Seja cuidadoso com legendas: Evite frases de duplo sentido ou que possam soar ofensivas. Prefira mensagens leves e positivas. Proteja sua privacidade. Ajuste as configurações de privacidade para que apenas amigos próximos vejam postagens mais descontraídas. E mesmo assim, conteúdos podem vazar".

Segundo a profissional, deve ser ter atenção ao ambiente. "Publicar imagens em locais inapropriados ou com comportamentos que possam ser mal interpretados é um risco. Pense na reputação: Antes de postar, pergunte-se: ‘Como isso pode ser visto por alguém que não me conhece bem?’ Manter uma presença responsável e coerente nas redes sociais garante que sua vida pessoal não comprometa sua reputação profissional. Afinal, hoje, somos uma extensão do que compartilhamos on-line", finaliza Maria Priscila.







O cantor Marques, de 39 anos, da dupla sertaneja Marques & Miguel, diz que se preocupa muito com a imagem. "Durante o Carnaval, eu gosto de curtir com responsabilidade e sempre penso antes de postar algo. Minha regra é simples: só publico o que não comprometeria minha imagem ou meu trabalho. Mantenho o foco em compartilhar momentos alegres, mas evito qualquer conteúdo que possa ser mal interpretado. Redes sociais são poderosas, e é preciso usá-las com sabedoria", afirma ele.



A empresária Carolina Diniz, de 38 anos, conhecida como Teacher dos Famosos, diz que pensa bem antes de postar qualquer conteúdo em suas redes sociais. "Tenho um cuidado absurdo com o que eu posto, especialmente nas épocas do carnaval. Para mim, as redes sociais não são somente uma ferramenta de impacto e de influência, mas uma vitrine, que acaba refletindo os nossos valores. Então sempre que eu vou postar alguma coisa, eu me pergunto. Isso glorifica os valores que eu carrego? Isso constrói a imagem que eu quero transmitir para a minha família, para os meus filhos, para minha audiência? Porque durante o carnaval, por exemplo, eu prefiro compartilhar mensagens que inspirem momentos em família, sabe? Coisas que tenham mais propósito", explica.