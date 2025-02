Comissão de frente da Mangueira no desfile de 2022 - Fabio Motta / Riotur

Publicado 22/02/2025 08:38 | Atualizado 22/02/2025 08:40

Rio - O público que vive o dia a dia das escolas de samba ou que deseja ficar por dentro de tudo o que acontece na Sapucaí agora pode ter as principais informações na palma da mão. O aplicativo oficial do Rio Carnaval, lançado pela Liesa, já está disponível gratuitamente para download no Google Play e na Apple Store.

Dentro do app, é possível saber desde informações básicas, como horários de desfiles e detalhes sobre ingressos, além de acompanhar a agenda das agremiações, imagens marcantes das apresentações e as notícias do maior espetáculo da Terra.

"Essa é mais uma forma de aproximar o público das escolas de samba, além de oferecer uma experiência completa do Rio Carnaval, não só dos desfiles, mas também dos eventos ao longo do ano. Isso sem falar nos novos recursos que chegarão em breve, que prometem trazer ainda mais conteúdo interativo", destacou o presidente da Liesa, Gabriel David.

Guia

Um dos recursos que promete facilitar a vida dos apaixonados por samba é a agenda de eventos. Com ela, o folião pode escolher as quadras, locais e datas de preferência para montar um roteiro personalizado de visitas, recebendo notificações no celular.

Já no dia dos desfiles oficiais, o aplicativo, que é gratuito, estará preparado para servir como um guia complementar às apresentações, podendo obter mais detalhes sobre aquilo que está sendo desenvolvido na Avenida.