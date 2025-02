Sambódromo é o palco dos desfiles do Grupo Especial - Armando Paiva / Arquivo O Dia

Sambódromo é o palco dos desfiles do Grupo EspecialArmando Paiva / Arquivo O Dia

Publicado 22/02/2025 11:12

Rio - A Riotur informou na manhã deste sábado (22) que, pela primeira vez, a estrutura do Sambódromo recebeu alvará definitivo para a realização de qualquer evento, sejam os desfiles das escolas de samba ou outro tipo de evento cultural.

O Certificado de Aprovação foi emitido na sexta-feira (21), pela Diretoria Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros, após a regularização de todos os requisitos necessários, listados no Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que garantiu o funcionamento da infraestrutura nos últimos anos.

"Isso representa um marco significativo para a organização do Carnaval. Antes, o evento era realizado com documentos provisórios, emitidos às vésperas dos desfiles, o que comprometia o planejamento. E, agora, o equipamento Sambódromo não precisará mais pedir essa autorização", explicou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

De acordo com o órgão municipal, o "alvará definitivo para a estrutura do Sambódromo proporciona maior segurança jurídica e operacional, permitindo que os organizadores tenham mais tempo e clareza para planejar todos os detalhes da festa".

Vale ressaltar que mesmo com o documento definitivo, a aprovação para a realização de um evento, expedida pela Diretoria Geral de Diversões Públicas do Corpo de Bombeiros (DGDP), exigida para qualquer equipamento, como estádios esportivos ou centro de convenções, continuará a ser necessária. Ela deve ser requisitada e é responsabilidade dos produtores do evento, complementou a Riotur.