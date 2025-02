Bloco da Favorita embalou público com sucessos do funk - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 22/02/2025 10:16

Rio - Com repertório focado em sucessos do funk, o Bloco da Favorita reuniu uma multidão na Rua Primeiro de Março, no Centro, na manhã deste sábado (22), apesar do sol forte e do intenso calor. O desfile, que começou por volta das 8h30, em direção à Avenida Antônio Carlos, teve como atrações os cantores Maneirinho, Bin, Borges, Puterrier, MC Andinho e PK Delas, além dos grupo Os Hawaianos e Marisa D’Amato.