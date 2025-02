Mocidade Independente de Padre Miguel convidará o público a uma viagem intergalática - Mike Bleak / Twelve Marketing

Publicado 22/02/2025 06:00

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel convidará o público a uma viagem intergaláctica na Marquês de Sapucaí. O enredo "Voltando para o futuro, não há limites para sonhar" pretende levar para a Avenida reflexões sobre o caminho que a humanidade quer trilhar, buscando suas raízes no passado e analisando o momento atual do mundo. A Estrela Guia da Zona Oeste abre o último dia de desfiles do Grupo Especial, em 4 de março.

O enredo dos carnavalescos Renato e Márcia Lage será apresentado como uma manifesto pelo futuro da humanidade, em que a agremiação se reconecta com seu brilho mais intenso para questionar os próximos passos dos seres humanos. A Verde e Branca de Padre Miguel vai passear pelos mistérios do Universo, das crenças e histórias mitificadas pelas antigas civilizações aos estudos de pesquisadores e cientistas da Idade Média, navegando por obras literárias e cinematográficas, até chegar a era tecnológica.De acordo com o diretor de Carnaval da Agremiação, Mauro Amorim, ao pensar o futuro e resgatar o passado, a escola abre espaço para questionamentos sobre a imersão no mundo da tecnologia, as relações humanas em uma realidade totalmente conectada e a incansável busca por mais. Entretanto, ele destaca que a intenção do enredo é fazer o público refletir e não criticar o comportamento da humanidade."É uma grande reflexão onde a Mocidade de novo se lança ao futuro, mas ela faz algumas reflexões de todo o momento que nós vivemos hoje. É um enredo que é um manifesto do bem, é uma reflexão. Toda tecnologia que foi sonhada chegou e o que a gente faz de agora em diante? Nossas relações interpessoais vão bem? A gente ainda está tentando buscar mais e mais? Até onde a tecnologia vai? Sempre no sentido de reflexão e nunca de julgamento", elabora.A expectativa da Mocidade, segundo Amorim, é fazer um desfile didático e reflexivo, mas também alegre e que provoque emoção. "A Mocidade vem com um Carnaval alegre, didático, fazendo essa reflexão do nosso futuro, de que só nós mesmos, só o ser humano pode salvar o mundo dele mesmo. Então, é uma proposta de enredo atual, que olha para o futuro e remete à Mocidade aos seus melhores carnavais, nesse temporal futurista que nós temos".Sem revelar detalhes sobre os elementos que vão compor a passagem da agremiação, Mauro contou que a escola virá com a força e envolvimento da comunidade e promete emocionar. "Spoiler eu não posso contar, mas o que eu posso garantir é que nós temos uma escola 100% comunidade na Avenida, onde todas essas vagas foram preenchidas com pessoas apaixonadas, com torcedores e com pessoas que acompanham a escola dentro da sua comunidade, lidando no nosso dia a dia, durante toda a temporada. A gente tem uma expectativa muito grande de um desfile que vai emocionar nossos torcedores e vai contagiar a Sapucaí".não pôde visitar o barracão da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Cidade do Samba. No dia 19 de janeiro, a carnavalesca Márcia Lage, de 64 anos, morreu vítima de leucemia e a escola decretou suspensão de atividades sociais por tempo indeterminado. Ao lado do marido, a artista começou a atuar na Estrela Guia, na década de 1990, ainda assinando como Márcia Lávia. Em 2008, conquistou o Carnaval do então Grupo de Acesso, com o enredo "Taí, eu fiz tudo para você gostar de mim", sobre Carmen Miranda, com o Império Serrano, também com Renato Lage.