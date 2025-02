Milton Nascimento - Eduardo Hollanda/Rio Carnaval

Milton NascimentoEduardo Hollanda/Rio Carnaval

Publicado 23/02/2025 09:18 | Atualizado 23/02/2025 09:45

Rio - O ensaio técnico da Portela, na noite do último sábado (22), contou com estrelas que foram à Marquês de Sapucaí para homenagear o astro-rei do enredo da escola: Milton Nascimento. O cantor e compositor esteve na comissão de frente da Azul e Branca de Madureira.

Milton foi celebrado pelo público que lotou as arquibancadas para acompanhar o ensaio.



A escola realizou os últimos testes de luz e som antes da entrada na avenida. A Portela será a quarta a desfilar na terça-feira de carnaval, dia 4 de março.



Nomes tradicionais da Portela como Tia Surica, presidente de honra da escola, e a rainha Bianca Monteiro marcaram presença na celebração.