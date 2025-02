Foliões reunidos pouco antes do início do desfile do Suvaco de Cristo - Fred Vidal / Agência O Dia

Publicado 23/02/2025 10:06 | Atualizado 23/02/2025 11:01

Rio - O tradicional Suvaco de Cristo abriu sua temporada de "despedida" na manhã deste domingo (23) colorindo as ruas do Jardim Botânico, na Zona Sul. Desde cedo, moradores e foliões de outros bairros, de todas as idades, começaram a se concentrar na esquina das ruas Jardim Botânico e Faro. O cortejo, que começou por volta das 9h, marcou o penúltimo desfile do bloco, que já havia anunciado que encerrará as atividades após o Carnaval 2026.



Criado em 1986 após uma entrevista de Tom Jobim, na qual o compositor "culpava" o sovaco do Cristo Redentor pelo mofo dos armários de sua casa, o Suvaco de Cristo, que tem o cantor Lenine como um dos fundadores, é um dos principais a desfilar na Zona Sul do Rio. Presidente do bloco, João Avelleira, de 71 anos, destacou o caráter "ordeiro" do cortejo pela Rua Jardim Botânico e se mostrou orgulhoso pela história construída ao longo dos últimos 39 anos.

"A gente sai de manhã para já não ter problema. Somos bastante orgulhosos de ser um dos blocos que ajudou a revitalizar o Carnaval de rua do Rio de Janeiro. O Suvaco cumpriu sua missão, nossa nave está posando. Pairou, pairou, curtiu e agora… Estamos reproduzidos nos 500 blocos novos que tem pela cidade, na diversidade do Carnaval que a gente ajudou a plantar", contou.

Por volta das 9h30, a intensa bateria de camisas coloridas puxou a festa no ritmo do samba. O estudante de Direito Mateus Barreto, de 24 anos, chegou cedo para aproveitar o máximo, mesmo sofrendo com o calor.

"Espero curtir com meus amigos, aproveitar o Rio. A gente sabe que não está fácil, está bem quente! Mas tem que ignorar isso. Carnaval é sempre quente, então não acho que prejudica. Pode estar mais quente esse ano, mas estamos aí para aproveitar. Prefiro os blocos com caminhão-pipa (risos). Que o pessoal esteja se hidratando bem", indicou o estudante.