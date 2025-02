Integrantes da Imperatriz Leopoldinense estiveram na Igreja da Penha - Wagner Rodrigues / Imperatriz

Publicado 23/02/2025 12:26

Rio- Faltando menos de uma semana para as apresentações do Grupo Especial na Sapucaí, a Imperatriz Leopoldinense realizou na tarde deste sábado (22) uma missa em ação de graças no Santuário de Nossa Senhora da Penha, na Zona Norte.

A celebração reuniu integrantes da comunidade e representantes de segmentos da atual vice-campeã, que coloriram as famosas escadarias da Basílica com um "bandeirão" da escola. O objetivo da diretoria foi agradecer pela preparação no barracão e nos ensaios, além de pedir bênçãos para todos os componentes, visando o desfile.



"Está chegando a hora [do desfile] e nada mais justo do que virmos aqui, como fazemos todos os anos, já agradecer por todo o lindo trabalho realizado e que será entregue na Marquês de Sapucaí daqui a uma semana. O Carnaval da Imperatriz está praticamente pronto, então o momento é de celebração, rumo a décima estrela de nossa história”, afirmou a presidente Catia Drumond.

A Verde e Branca de Ramos levará para a Avenida o enredo "Ómi Tútú ao Olúfon - água fresca para o Senhor de Ifón", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, sendo a segunda a desfilar no domingo (2).