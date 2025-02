A expectativa é que o Cordão da Bola Preta reúna, mais uma vez, multidão no Centro - Pedro Teixeira/ Arquivo / Agência O Dia

A expectativa é que o Cordão da Bola Preta reúna, mais uma vez, multidão no CentroPedro Teixeira/ Arquivo / Agência O Dia

Publicado 23/02/2025 17:20 | Atualizado 23/02/2025 17:24

Rio - São 106 anos de muita folia. Neste ano, o Cordão da Bola Preta sairá no sábado (1º), dia que a cidade do Rio de Janeiro completa 460 anos. Há menos de uma semana do Carnaval, o presidente Pedro Ernesto Marinho afirma que a expectativa do cortejo é grande.

fotogaleria "Estamos muito honrados em desfilar justamente no dia do aniversário do Rio. Nossa camisa é com pontos turísticos da cidade, como o Theatro Municipal e o Pão de Açúcar, entre outras. Iremos cantar parabéns para a nossa cidade, que é maravilhosa. O Cordão da Bola Preta é um filho amado e querido para mim. Eu sempre digo que o Bola não poderia ter sido fundado sem ser no Rio de Janeiro", pontua.Com o tema "Rio, eu te amo", o Bola Preta leva para as ruas do Centro a paixão pela cidade. O desfile sai da Rua Primeiro de Março, às 9h, e segue até a Av. Presidente Antônio Carlos, às 13h. Depois, haverá a tradicional macarronada carnavalesca na sede do bloco, na Lapa.

Pedro Ernesto acredita que, em 2025, haverá entre 800 mil e um milhão de foliões participando do desfile. "Só acho que perdeu um pouco do romantismo depois que saiu da Rio Branco. Não é a mesma coisa de quando chegávamos no Amarelinho, na Cinelândia", recorda.

Se o romantismo ficou um pouco de lado, a tradição do bloco continua. "O Carnaval é uma festa múltipla de amor e brincadeiras. Nos quatro dias de folia, somem os acontecimentos nefastos", pontua.

Aos 72 anos, sendo 18 como presidente do Cordão da Bola Preta, Pedro Ernesto quer ter muita saúde e fôlego para continuar tocando o bloco mais antigo do Brasil, fundado em 1918. Ele lamenta que alguns, como Imprensa que Eu Gamo, Escravos da Mauá e Suvaco de Cristo estejam saindo da rua. "É muito difícil manter. Às vezes faltam pessoas para renovar e tem vários documentos para tirar. Há três anos estamos com despachante para fazer as coisas burocráticas. Sem contar que a despesa é alta", afirma Pedro Ernesto, que finaliza: "O Bola Preta é a verdadeira ponte entre o passado e o presente porque manteve a tradição das marchinhas e de sambas-enredo".



Nova musa na área



Em sua Corte Real, Neguinho da Beija-Flor (Padrinho), Maria Rita (Madrinha), Leandra Leal (Porta-Estandarte), Paolla Oliveira (Rainha), Emanuelle Araújo (Musa da Banda), Selminha Sorriso (Musa das Musas) e Mirian Duarte (Musa do Centenário), Tia Surica (Embaixadora) e João Roberto Kelly (Embaixador), se repetem. Este ano também conta com a estreia de novas Musas 2025: Juliana Knust, Luara Bombom e Milli Morena, que se juntam às Musas Thai Rodrigues, Thaissa Martins e Elaine BR. Também tem a estreia dos Musos 2025, Gabriel Mota e Amauri Junior, que estarão presentes trazendo ainda mais energia para o desfile. O bloco faz memória a eterna Madrinha do Cordão da Bola Preta, Elizeth Cardoso.

O mais antigo e tradicional



O Cordão da Bola Preta foi fundado em 31 de dezembro de 1918 por Álvaro Gomes de Oliveira, o Kaveirinha, Francisco Brício Filho (Chico Brício), Eugênio Ferreira, João Torres e os irmãos Oliveira Roxo, Jair, Joel e Arquimedes Guimarães, em 1918. O cortejo é o mais antigo em atividade no Brasil e segue levando milhares de pessoas para as ruas do Centro do Rio todos os anos. Foi Kaveirinha quem deu nome ao bloco ao ver passar uma linda mulher com vestido branco com bolas pretas. Daí surgiu o mais famoso bloco do mundo: Cordão da Bola Preta.

A biografia do Bola está intimamente ligada à história do Carnaval brasileiro, em especial ao de rua. Durante esses anos, resistiu a duas pandemias mundiais, duas Guerras Mundiais, mudanças de regime e períodos de censura. Apesar da pandemia de Covid-19 ter impedido que desfilasse nas ruas por dois anos, o bloco manteve viva a tradição do Carnaval de rua.

Serviço:

Evento: Desfile 2025 do Cordão da Bola Preta.

Data: 1º de março (sábado de carnaval).

Horário: A partir das 9h.

Concentração e trajeto: Começa na Rua Primeiro de Março, em frente ao número 66, e segue até o prédio do Ministério da Fazenda, na Avenida Presidente Antonio Carlos, até o número 375.