Familiares de Monarco e diretoria da Liesa inauguraram espaço no segundo recuo de bateria - Eduardo Hollanda / Liesa

Publicado 24/02/2025 06:58 | Atualizado 24/02/2025 07:01

Rio - Considerado um dos maiores sambistas da história, Hildemar Diniz, o Monarco, ganhou uma homenagem no Sambódromo. Morto em 2021, anos 88 anos, o eterno presidente de honra da Portela agora dá nome ao segundo recuo da bateria, localizado na Avenida Salvador de Sá, em iniciativa da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa). A inauguração foi oficializada, neste domingo (23), durante o último dia de ensaios técnicos da temporada.

"Agora a Sapucaí ficou ainda mais completa, com o primeiro recuo levando o nome de Jamelão, um dos maiores intérpretes da história, e o segundo, de mestre Monarco, sambista brilhante", destacou o presidente da Liesa, Gabriel David.O local, considerado fundamental para os ritmistas, que entram com as baterias para aguardar a passagem do restante da escola, até o momento de retornar à pista e finalizar o desfile, recebeu a visita de familiares de Monarco. Entre eles, Mauro Diniz, músico, compositor e filho de Monarco, além da viúva do bamba, dona Olinda.