Publicado 24/02/2025 13:32 | Atualizado 24/02/2025 13:42

Rio - A escola de samba Boa Vista, do Espírito Santo, compartilhou nos Stories do Instagram uma foto da musa Aline Bianca desfilando na avenida, na noite de sábado (22), horas antes de sofrer um mal súbito e morrer. Ela usou uma fantasia luxuosa amarela, com penas e plumas nas costas e acessório na cabeça.A escola foi a penúltima do Grupo Especial a desfilar na passarela do Sambão do Povo, e apresentou o enredo"Os Olhos do Mundo - Assombros de Sebastião Salgado", que celebrou o famoso fotógrafo brasileiro.Aline Bianca passou mal após o desfile, sofreu um infarto e não resistiu. A agremiação divulgou uma nota confirmando a morte."Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval. Após o desfile, já em casa, a empresária passou mal e foi encaminhada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto e veio a falecer. A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba".O perfil da empresária, que era dona de um salão, também lamentou a morte."Pedimos a compreensão de todos para que esse momento das preparações das homenagens e burocracia, evitem enviar mensagens e ligações aos familiares, afim de não sobrecarregar seus celulares", diz um trecho.