Fotos: Escolas encerram temporada de ensaios com Sapucaí lotada

Rio - A temporada de ensaios das escolas de samba para o Carnaval 2025 foi encerrada na noite de domingo (23) com a tradicional Lavagem, um ritual para abrir as festas, e apresentações da Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Unidos do Viradouro. Foliões lotaram a Sapucaí, Centro do Rio, para prestigiar as últimas preparações dos desfiles, que vão começar no próximo domingo (2).

