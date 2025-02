Duda Guerra e Benício Huck celebram 10 meses de namoro - Reprodução/Instagram

Duda Guerra e Benício Huck celebram 10 meses de namoroReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2025 09:56

Rio- Duda Guerra, 16 anos, e Benício Huck, 17, curtiram o último dia de ensaio técnico em um camarote na Sapucaí neste domingo (24) em clima de romance. A influenciadora postou uma foto dando um beijo no filho de Angélica e Luciano Huck e se declarou.

fotogaleria

"Comemorando nosso aniversário de 10 meses da melhor forma possível, juntinho, na Sapucaí, onde tudo começou. Eu te amo, meu amor e sou cada dia mais feliz ao seu lado", escreveu.Nos Stories do Instagram, Duda registrou alguns momentos do ensaio técnico, incluindo as passagens das rainhas de bateria.Viviane Araújo, do Salgueiro e Paolla Oliveira, da Grande Rio.