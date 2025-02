O Bloco Exagerado homenageia Cazuza tocando seus grandes sucessos - Pamela Perez / Bloco Exagerado

Publicado 25/02/2025 14:31

Rio - Completando dez anos de fundação, o bloco Exagerado, que homenageia o legado do compositor Cazuza, vai desfilar no dia 3 de março (2ª feira), a partir das 9h, na Praça Tiradentes, com o tema "Uma história romântica".

Dentre as novidades do repertório estão as canções "Vida Fácil", do álbum "Ideologia", (1988) e "Boa Vida!", do álbum "Exagerado" (1985). Dias antes da festa no Centro, todos os integrantes do bloco estarão em São Paulo, defendendo a escola de samba Camisa Verde Branco, que em 2025 tem como enredo a obra do poeta e trará uma ala formada em grande parte por integrantes da oficina do Exagerado.

"Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória. Já no primeiro carnaval, em 2016, no Arco do Teles, a imprensa apostava em nós como um dos blocos mais esperados naquele ano. Invadimos diversos programas de TV, estampamos diversos jornais, e o lugar ficou muito pequeno pro nosso público. No ano seguinte, fomos direto para a Praça Tiradentes e temos, desde então, a bênção da Lucinha Araujo, que super apoia o bloco, já foi assistir a muitos shows nossos, se interessa sempre por nossas atividades, aprova nossas artes e projetos. Temos muitas histórias com ela, e uma relação muito bacana que construímos desde o nosso primeiro carnaval", lembra Braga, idealizador e produtor do bloco. "Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória. Já no primeiro carnaval, em 2016, no Arco do Teles, a imprensa apostava em nós como um dos blocos mais esperados naquele ano. Invadimos diversos programas de TV, estampamos diversos jornais, e o lugar ficou muito pequeno pro nosso público. No ano seguinte, fomos direto para a Praça Tiradentes e temos, desde então, a bênção da Lucinha Araujo, que super apoia o bloco, já foi assistir a muitos shows nossos, se interessa sempre por nossas atividades, aprova nossas artes e projetos. Temos muitas histórias com ela, e uma relação muito bacana que construímos desde o nosso primeiro carnaval", lembra Braga, idealizador e produtor do bloco.

Pelo segundo ano consecutivo, o Exagerado contará com profissional de libras e um espaço exclusivo dentro da área de produção para pessoas com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas. "A expectativa para esse ano é grande. É o nosso terceiro ano como bloco oficial da cidade do Rio e, até o ano passado, a gente dividia o palco com o 'Toca Rauuul' - mas agora a segunda de Carnaval é nossa. E temos visto uma movimentação diferente nas redes sociais em relação ao nosso desfile. As pessoas já sabem o nosso dia e horario e falam: 'estarei lá na segunda-feira'! Isso e muito especial", destaca o organizador.