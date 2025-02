Diogo Defanti - Divulgação

Publicado 26/02/2025 10:38

Rio - Diogo Defante fará sua estreia no carnaval de rua carioca, neste sábado (1º). O multiartista vai interpretar suas músicas autorais, pela primeira vez, no ritmo de carnaval, acompanhado pela bateria do Bloco Brasil. O evento ocorrerá na Praça Almirante Júlio de Noronha, na Praia do Leme, a partir das 9h.

A participação de Diogo está marcada para às 13h30 e terá sucessos dos álbuns "Robson" e "Tífane" do artista no repertório. "Estou felizão com esse convite. Acho que qualquer músico carioca, independente do gênero que goste, tem vontade de tocar no carnaval. Topei essa ideia na hora e tenho certeza que o público vai se amarrar", revela Defante.