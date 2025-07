Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Em Cima da Hora em cartão-postal de Saquarema - Divulgação/Em Cima da Hora

Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Em Cima da Hora em cartão-postal de SaquaremaDivulgação/Em Cima da Hora

Publicado 23/07/2025 21:19 | Atualizado 23/07/2025 21:23

Rio - Faltando sete meses para o Carnaval de 2026, a escola de samba Em Cima da Hora, cujo patrono é o bicheiro Vinicius Drumond , anunciou nesta quarta-feira (23) que vai mudar o enredo do próximo desfile.A tradicional agremiação de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio, levaria à Marquês de Sapucaí o tema "Socoa-y-Rema – Onde o altar encontra o mar", assinado pelo carnavalesco Rodrigo Castro de Almeida. A proposta tinha como foco as paisagens, tradições e a religiosidade da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.Em nota, a escola informou que a decisão foi tomada após uma "criteriosa análise interna". O novo enredo ainda não foi divulgado, assim como o novo cronograma para a disputa de samba-enredo.