Beija-Flor de Nilópolis: campeã do Carnaval do Rio 2025Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/07/2025 20:54

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) anunciou, nesta quarta-feira (23), uma novidade no modelo de julgamento para o Carnaval 2026. A mudança consiste no espelhamento de duas das quatro cabines de jurados.

De acordo com a responsável pela festa na Marquês de Sapucaí, as cabines ficarão frente a frente: uma no setor par, e outra, no ímpar. A expectativa é deixar os desfiles mais fluidos, já que as escolas passarão a parar três vezes para apresentar quesitos e não mais quatro, como ocorreu em 2025.

A Liesa destacou que a decisão recebeu o aval, durante seminário em maio passado, de presidentes e representantes das 12 escolas que participarão da festa.

54 julgadores

Outra modificação divulgada diz respeito a um aumento no número de julgadores para 54, ou seja, seis por quesito. O objetivo é proporcionar mais transparência à disputa.

No entanto, segundo a Liesa, em data ainda não definida, haverá um sorteio para oficializar aqueles que terão de fato as notas abertas na apuração. O que não muda é o critério de descartar a menor nota, com 27 permanecendo válidas para o somatório final.

Também está mantido o regulamento que prevê o fechamento das notas ao término de cada dia de desfile.

O Carnaval 2026 acontece em 15, 16 e 17 de fevereiro. As seis melhores colocadas retornam no Sábado das Campeãs, no dia 21 do mesmo mês