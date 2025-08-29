Emerson Dias e Neguinho da Beija-Flor - Anderson Borde / AgNews

Publicado 29/08/2025 17:14 | Atualizado 29/08/2025 17:16

Rio - Os intérpretes de samba-enredo, também chamados de “puxadores”, acabam de conquistar um reconhecimento histórico: eles foram oficialmente declarados Patrimônio Imaterial da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. A decisão reforça o papel essencial desses artistas, que há décadas dão voz às escolas de samba e carregam a responsabilidade de transmitir a energia e a emoção dos desfiles de Carnaval.



A lei, sancionada pelo governador Cláudio Castro, tem autoria do deputado Dionísio Lins (Progressistas) e busca garantir a preservação da história e da contribuição cultural dos intérpretes. O texto da decisão foi publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira (29), com o intuito de reconhecer essa categoria e valorizar ainda mais o Carnaval e o samba.



Vozes que marcaram gerações



Entre os grandes nomes que marcaram o Carnaval do Rio com suas vozes estão: Jamelão (Mangueira), Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos do Estácio, Quinho do Salgueiro e Aroldo Melodia (Ilha).