Salgueiro promove encontro entre Viviane Araujo e Mileide Mihaile ao receber Unidos da Tijuca

Rio - O "Salgueiro Convida" promoveu mais um passo importante rumo ao Carnaval 2026 ao receber a coirmã, Unidos da Tijuca, na quadra da agremiação, no Andaraí, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (1º). O evento foi palco para o encontro das rainhas de bateria das respectivas escolas, Viviane Araujo e Mileide Mihaile.

As majestades brilharam juntinhas, mostrando toda a beleza e habilidade no samba. Enquanto Vivi optou por usar vestido vermelho - cor que simboliza a agremiação que defende -, a influenciadora digital escolheu fantasia dourada. Nos bastidores, posaram para cliques, conversaram e se abraçaram.

"Se nos ensaios já estamos assim, imagina na Sapucaí?! Esse samba tem muita emoção, e vamos fazer história, Unidos da Tijuca", vibrou Mileide através do Instagram, ao compartilhar vídeos do momento. Vermelho e Branco se uniram ao Azul e Amarelo na quadra, ao som das baterias Furiosa e Pura Cadência.

Considerada 'rainha das rainhas', Viviane está à frente da bateria do Salgueiro há 17 anos. Já Mileide, que desfilava como musa da Grande Rio durante anos, foi anunciada como rainha de bateria da escola do Borel em agosto deste ano.

Ela ocupou a vaga deixada por Lexa, que não desfilou no Carnaval 2025 devido a morte da filha, Sofia, fruto da união com o ator Ricardo Vianna.

Vídeo!

Carnaval 2026

Para o Carnaval 2026, o Salgueiro levará o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. A agremiação será a última escola do Grupo Especial a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.

Já a Unidos da Tijuca vai ser a última escola a atravessar a Marquês de Sapucaí na segunda, dia 16. A agremiação levará o enredo "Carolina Maria de Jesus", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. O tema homenageia a escritora, compositora, memorialista e multi-artista mineira, autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada".

Relatar erro