Xica Manicongo é considerada primeira mulher trans do Brasil - Divulgação/ Paraíso do Tuiuti

Xica Manicongo é considerada primeira mulher trans do BrasilDivulgação/ Paraíso do Tuiuti

Publicado 27/11/2025 09:19

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) vai exibir, nesta sexta-feira (28), às 19h, o documentário “Xicas: Travestis na Avenida”, em sessão gratuita que integra a programação da 19ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói.

fotogaleria

Dirigido por Asaph Luccas e co-roteirizado por Hela Santana, a produção exalta a trajetória histórica das travestis brasileiras em busca de respeito e liberdade, destacando a figura de Xica Manicongo, considerada a mulher trans do país e tema do enredo do Paraíso do Tuiuti em 2025, com desenvolvimento de Jack Vasconcelos.

Batizada como Francisco, Xica chegou ao Brasil escravizada e, na busca por sua identidade, preservou sua religião africana junto ao povo Tupinambá, na Bahia, onde encontrou acolhimento. Não há registros oficiais sobre sua vida; o que se conhece hoje são ilustrações produzidas por artistas e ativistas, que a representam a partir de referências às quimbandas do século XVII.

O MAC fica no Mirante da Boa Viagem, s/n, em Niterói. A entrada para o evento é gratuita.