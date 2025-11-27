Xica Manicongo é considerada primeira mulher trans do BrasilDivulgação/ Paraíso do Tuiuti
Documentário que exalta legado de Xica Manicongo, enredo do Tuiuti, será exibido nesta sexta
Filme destaca presença trans na Sapucaí, homenageando figura histórica
Frisas da Série Ouro começam a ser vendidas nesta quinta
Valor do box varia de R$ 1.400 a R$ 1.900
Professor de samba de Virginia, Carlinhos Salgueiro elogia desempenho: 'Disciplinada e dedicada'
Depois de ter aulas com Luciene Santinha, rainha de bateria da Grande Rio treina com profissional de outra escola de samba
Casal de mestre-sala e porta-bandeira do Salgueiro projeta desfile: 'Podemos fazer ainda melhor'
Selminha Sorriso e Veronika Lyma recebem título de 'Guardiãs da Cultura Negra da Baixada'
Porta-bandeiras foram homenageadas durante a Preta Feira, em Duque de Caxias
