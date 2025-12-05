Viviane Araujo durante ensaio de rua do Salgueiro - Daniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 05/12/2025 08:29 | Atualizado 05/12/2025 08:51

Rio - Viviane Araújo, de 50 anos, brilhou em mais um ensaio de rua do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (4). Rainha de bateria da agremiação, a atriz, confirmada na novela "Três Graças", mostrou muito samba no pé e se divertiu ao lado de outros integrantes da escola.

Para o ensaio, Vivi apostou em um look revelador, top e shortinho, que valorizava suas curvas. Ela estava acompanhada do marido, Guilherme Militão. Musas da escola, Bruna Griphao e MC Rebecca também marcaram presença no ensaio e se esbaldaram.

No Carnaval, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. A agremiação será a última escola do Grupo Especial a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.