Rio - Pocah, de 31 anos, compareceu ao ensaio da Beija-Flor de Nilópolis, na quadra da agremiação, na noite desta quinta-feira (4), e se esbaldou. A cantora, que está solteira, sambou muito ao lado de Giovanna Lancellotti, destaque no carro abre-alas da escola, e Bruna Gripao. 
Quem também esteve na quadra foi a atriz Cecília Chancez, que interpreta Dara na novela "Dona de Mim". Vale lembrar que  Giovanna, mulher Gabriel David, atual presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), também integra o elenco do folhetim. Na trama, ela dá vida à Kami.
Momentos antes, Bruna Griphao marcou presença no ensaio de rua Salgueiro. Musa da agremiação, a atriz apostou em um look prateado, composto por top e saia, e esbanjou o corpão em forma. Ela também deu um show de simpatia ao lado de outros integrantes da escola. 