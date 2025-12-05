Rio - Pocah, de 31 anos, compareceu ao ensaio da Beija-Flor de Nilópolis, na quadra da agremiação, na noite desta quinta-feira (4), e se esbaldou. A cantora, que está solteira, sambou muito ao lado de Giovanna Lancellotti, destaque no carro abre-alas da escola, e Bruna Gripao.
Pocah samba com Giovanna Lancellotti e Bruna Griphao em ensaio da Beija-Flor
Quem também esteve na quadra foi a atriz Cecília Chancez, que interpreta Dara na novela "Dona de Mim". Vale lembrar que Giovanna, mulher Gabriel David, atual presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), também integra o elenco do folhetim. Na trama, ela dá vida à Kami.